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28.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Montagnachmittag schwächer
Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 350,71 USD.
Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 350,71 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'706 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 350,50 USD. Bei 352,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 746'819 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 41,14 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 289,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,36 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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