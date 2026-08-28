Broadcom Aktie News: Broadcom wird am Freitagabend ausgebremst

Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 368,09 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 365,40 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 373,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'878'241 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,48 Prozent. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 287,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,62 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 03.06.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.19 Mrd. USD im Vergleich zu 15.00 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 09.09.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,60 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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