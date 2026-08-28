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28.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom büsst am Freitagnachmittag ein
Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 371,09 USD.
Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 371,09 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'730 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 371,00 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 373,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 803'868 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 287,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 03.06.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.19 Mrd. USD im Vergleich zu 15.00 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Broadcom am 02.09.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,60 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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