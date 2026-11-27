Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,4 Prozent auf 308,15 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten tendiert. Bei 309,24 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,98 USD. Zuletzt wechselten 1'119'720 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 495,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,64 Prozent. Am 26.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 278,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,78 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 präsentieren. Broadcom dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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