Broadcom Aktie News: Broadcom legt am Dienstagabend zu

Die Broadcom-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 342,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'728 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 345,65 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 339,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'804'020 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 289,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 15,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 USD belaufen. Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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