Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 340,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 345,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 339,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 1'643'652 Stück.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Mit einem Zuwachs von 45,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 289,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 USD aus. Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.59 Mrd. USD – ein Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 11,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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