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27.08.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagabend freundlich

Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagabend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 367,07 USD zu.

Broadcom
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 20:26 Uhr 3,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'717 Punkten notiert. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 370,43 USD aus. Mit einem Wert von 361,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'375'589 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Bei 287,17 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,77 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,62 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 03.06.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.09.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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