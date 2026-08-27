Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagabend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 367,07 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 20:26 Uhr 3,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'717 Punkten notiert. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 370,43 USD aus. Mit einem Wert von 361,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'375'589 Stück gehandelt.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Bei 287,17 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,77 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,62 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 03.06.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 02.09.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
4-Billionen-Dollar-Marke in Sicht: Warum ein Analyst den Aktien von Broadcom und TSMC jetzt zutraut
Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
20:27
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagabend freundlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Broadcom Aktie News: Broadcom schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
26.08.26
|4-Billionen-Dollar-Marke in Sicht: Warum ein Analyst den Aktien von Broadcom und TSMC jetzt zutraut (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)