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27.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 366,84 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 366,84 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 367,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 361,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'190'864 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 495,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 287,17 USD ab. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 21,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Broadcom veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.19 Mrd. USD – ein Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Broadcom-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.09.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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