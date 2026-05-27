Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 421,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'523 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 416,53 USD ab. Mit einem Wert von 425,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'921'093 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2026 auf bis zu 442,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,93 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,17 USD. Dieser Wert wurde am 28.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 45,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Broadcom liess sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.92 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.06.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 10.06.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,27 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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