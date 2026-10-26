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26.10.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 330,81 USD.

Broadcom
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Um 16:28 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 330,81 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'696 Punkten notiert. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 331,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 324,46 USD. Bisher wurden via NASDAQ 991'540 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 33,17 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 289,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 11,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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