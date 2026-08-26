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26.08.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochabend mit Verlusten

Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 353,43 USD.

Broadcom
284.53 CHF -1.16%
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Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 353,43 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'673 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 350,07 USD. Bei 357,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 2'015'643 Stück.

Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). 40,06 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 287,17 USD. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 18,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,62 USD. Am 03.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 22.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 15.00 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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