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26.08.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten

Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 352,14 USD nach.

Broadcom
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Um 16:28 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 352,14 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 351,98 USD. Bei 357,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 849'660 Broadcom-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 40,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (287,17 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,62 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Broadcom gewährte am 03.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.00 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,59 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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