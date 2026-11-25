Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 297,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'184 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 278,01 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 286,63 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'062'044 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 495,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,17 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 278,01 USD am 25.11.2026. Mit einem Kursverlust von 6,67 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,61 USD belaufen. Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.95 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen. Broadcom dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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