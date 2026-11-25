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25.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 285,32 USD.
Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 285,32 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'998 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 278,01 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 286,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'858'790 Broadcom-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,49 Prozent. Bei einem Wert von 278,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2026). Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 2,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,61 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,36 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 02.09.2026. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.
Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,68 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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