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25.09.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Anleger schicken Broadcom am Abend ins Plus

Broadcom Aktie News: Anleger schicken Broadcom am Abend ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Broadcom. Das Papier von Broadcom legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 353,09 USD.

Broadcom
290.73 CHF 0.01%
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Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 353,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 354,38 USD. Mit einem Wert von 352,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'388'879 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD ab. Mit Abgaben von 17,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,62 USD. Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.59 Mrd. USD – ein Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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