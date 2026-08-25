Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 357,26 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Bei 356,10 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 360,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'893'880 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 287,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 19,62 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,62 USD. Am 03.06.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.19 Mrd. USD – ein Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2026 terminiert. Schätzungsweise am 09.09.2027 dürfte Broadcom die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingebracht