Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag gefragt

Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 359,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 362,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 360,97 USD. Bisher wurden via NASDAQ 822'642 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Mit einem Zuwachs von 37,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 287,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,62 USD aus. Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 1,03 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 22.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 15.00 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Broadcom dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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