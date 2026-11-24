Um 16:28 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 304,82 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'173 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 298,42 USD. Bei 301,08 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1'305'594 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 62,39 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 289,78 USD ab. Mit einem Kursverlust von 4,93 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,61 USD belaufen. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Broadcom.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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