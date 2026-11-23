Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 311,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'252 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 324,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 320,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'251'250 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 59,16 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 289,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 USD je Broadcom-Aktie. Broadcom veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 29.59 Mrd. USD gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 16.12.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,68 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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