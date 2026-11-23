Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 311,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'285 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 324,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 320,30 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 2'553'794 Aktien.

Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2026 bei 289,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 7,07 Prozent Luft nach unten.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,61 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 09.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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