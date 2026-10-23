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23.10.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom verteuert sich am Nachmittag

Broadcom Aktie News: Broadcom verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Broadcom
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'613 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 325,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 320,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 582'716 Stück.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 34,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 10,62 Prozent wieder erreichen.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,61 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,68 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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