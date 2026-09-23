Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Abend

Die Broadcom-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 355,03 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Der Kurs der Broadcom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 354,02 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 362,01 USD. Zuletzt wechselten 2'174'765 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 28,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 18,32 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,36 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 29.59 Mrd. USD gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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