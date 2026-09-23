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23.09.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 355,98 USD.

Broadcom
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 355,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 355,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 362,01 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 878'235 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 39,05 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 18,54 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,36 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 29.59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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