Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Dienstagabend nordwärts

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 364,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 364,87 USD. Bei 363,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'971'823 Broadcom-Aktien.

Bei 495,00 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 25,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,62 USD je Broadcom-Aktie. Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,67 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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