Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr bei 362,31 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 364,55 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 359,36 USD. Bei 363,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 968'775 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 495,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,63 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,62 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 15.95 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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