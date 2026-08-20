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20.08.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagabend höher

Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagabend höher

Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 365,29 USD.

Broadcom
292.00 CHF 0.62%
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Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 365,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'653 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 367,12 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 364,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'960'832 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.08.2025 bei 281,89 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Am 03.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 02.09.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 09.09.2027 dürfte Broadcom die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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