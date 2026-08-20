Broadcom Aktie News: Broadcom zieht am Nachmittag an

Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 364,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'684 Punkten liegt. In der Spitze legte die Broadcom-Aktie bis auf 367,12 USD zu. Bei 364,21 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 831'767 Broadcom-Aktien.

Bei 495,00 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 21.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,89 USD ab. Mit Abgaben von 22,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,62 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 03.06.2026 vor. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.19 Mrd. USD – ein Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 09.09.2027 dürfte Broadcom die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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