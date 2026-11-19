Die Broadcom-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 347,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'219 Punkten steht. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 346,37 USD. Mit einem Wert von 362,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'059'639 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,57 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 289,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 USD. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 29.59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 15.95 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Verschärfte Handelsregeln: USA schränken Export von KI-Chips weiter ein

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht