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19.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.
Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 362,58 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'330 Punkten liegt. Bei 369,26 USD erreichte die Broadcom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 362,80 USD. Bisher wurden heute 1'305'741 Broadcom-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2026 bei 289,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.
Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 USD je Broadcom-Aktie. Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Broadcom dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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