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19.10.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Anleger schicken Broadcom am Montagabend ins Plus

Broadcom Aktie News: Anleger schicken Broadcom am Montagabend ins Plus

Die Aktie von Broadcom zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 335,23 USD.

Broadcom
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 335,23 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'699 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 340,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 338,00 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 1'695'151 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,66 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 289,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 13,50 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,62 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,50 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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