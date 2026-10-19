Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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19.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Montagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 334,36 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 334,36 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Broadcom-Aktie bisher bei 338,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 338,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 718'476 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 48,04 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 289,98 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 15,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,62 USD aus. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 29.59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 15.95 Mrd. USD umgesetzt.
Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,68 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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