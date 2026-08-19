Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend leichter

Um 20:26 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 362,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Broadcom-Aktie bis auf 357,62 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 371,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'417'730 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (495,00 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 26,81 Prozent niedriger. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 22,19 Prozent Luft nach unten.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,62 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 03.06.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.00 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 09.09.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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