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19.08.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom mit herben Abschlägen am Mittwochnachmittag

Broadcom Aktie News: Broadcom mit herben Abschlägen am Mittwochnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,2 Prozent auf 360,30 USD ab.

Broadcom
290.21 CHF -5.80%
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Die Broadcom-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 360,30 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 359,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,46 USD. Bisher wurden heute 2'195'917 Broadcom-Aktien gehandelt.

Bei 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,39 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.08.2025 bei 281,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,76 Prozent.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,62 USD aus. Am 03.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.19 Mrd. USD im Vergleich zu 15.00 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,59 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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