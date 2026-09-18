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18.09.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagabend im Plus

Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagabend im Plus

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 354,10 USD.

Broadcom
297.03 CHF 3.13%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 354,10 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'633 Punkten tendiert. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 363,23 USD an. Mit einem Wert von 352,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'089'848 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (495,00 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,79 Prozent. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 22,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,67 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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