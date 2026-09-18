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18.09.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Broadcom zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 361,43 USD zu.

Broadcom
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Um 16:28 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 361,43 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'622 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 363,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 352,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 4'108'979 Aktien.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 495,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,96 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 289,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,62 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29.59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,67 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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