Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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18.08.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom verliert am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 379,91 USD nach.
Die Broadcom-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 379,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'701 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 377,01 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 384,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'490'402 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 495,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 21.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 34,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,62 USD. Am 03.06.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.19 Mrd. USD – ein Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 02.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Broadcom dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,59 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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