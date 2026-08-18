Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 377,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Broadcom-Aktie bis auf 377,59 USD ein. Bei 384,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'147'922 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 31,07 Prozent zulegen. Am 21.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,36 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 03.06.2026 vor. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Broadcom-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.09.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 09.09.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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