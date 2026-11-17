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17.11.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Dienstagabend an Boden
Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 338,25 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 338,25 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'328 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 341,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 335,99 USD. Bisher wurden heute 2'527'845 Broadcom-Aktien gehandelt.
Bei 495,00 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,34 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2026 Kursverluste bis auf 289,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 USD. Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.
In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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