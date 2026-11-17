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17.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom legt am Dienstagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 338,78 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 338,78 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'384 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 341,41 USD. Mit einem Wert von 335,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 879'297 Aktien.
Bei 495,00 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 46,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2026 bei 289,78 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,46 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,61 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,36 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert. Broadcom dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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