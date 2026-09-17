Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Abend fester
Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 349,15 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'637 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 350,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,92 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'323'804 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 29,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 20,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,67 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
17.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.26
|So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein (finanzen.net)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)