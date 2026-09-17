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17.09.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Abend fester

Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Broadcom
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 349,15 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'637 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 350,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,92 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'323'804 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 29,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 20,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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