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17.09.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 349,18 USD.

Broadcom
288.01 CHF 2.86%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 349,18 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'631 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 349,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 345,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'048'183 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 29,46 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,95 Prozent.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,62 USD je Broadcom-Aktie. Broadcom veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,67 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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