Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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17.08.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom verteuert sich am Montagabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 394,16 USD zu.
Die Broadcom-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 394,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 399,34 USD an. Bei 397,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'285'928 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Bei 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,89 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 28,48 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,98 USD aus. Am 03.06.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 22.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen. Broadcom dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,59 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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