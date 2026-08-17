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17.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 394,13 USD.
Die Broadcom-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 394,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 397,90 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 397,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 964'512 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.08.2025 (281,89 USD). Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 39,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,98 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Am 03.06.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent auf 22.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,59 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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