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16.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 330,85 USD.
Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,7 Prozent auf 330,85 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'455 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 327,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 332,72 USD. Bisher wurden heute 1'236'312 Broadcom-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 33,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2026 (289,78 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 12,41 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 USD je Broadcom-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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