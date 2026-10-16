Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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16.10.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Freitagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 330,57 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 330,57 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'649 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 330,47 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 338,83 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'044'850 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. 49,74 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 289,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 14,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,68 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,68 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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