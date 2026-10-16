Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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16.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 338,29 USD abwärts.
Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 338,29 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'734 Punkten steht. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 336,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 338,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'534'390 Broadcom-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 31,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 289,98 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Abschläge von 14,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,62 USD belaufen. Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD in den Büchern standen.
Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 USD je Broadcom-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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