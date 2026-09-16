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16.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom macht am Mittwochabend Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Broadcom. Zuletzt wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 341,08 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 341,08 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'607 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 344,12 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 342,54 USD. Zuletzt wechselten 2'133'740 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 495,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,98 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,62 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 29.59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 15.95 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,67 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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