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16.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 341,94 USD.
Das Papier von Broadcom legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 341,94 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 343,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 342,54 USD. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 949'795 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. 44,76 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 289,98 USD ab. Abschläge von 15,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,62 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 29.59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 15.95 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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