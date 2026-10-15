Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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15.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Broadcom
Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 337,75 USD.
Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 337,75 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'702 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 334,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 338,10 USD. Bisher wurden heute 1'510'487 Broadcom-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (495,00 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,56 Prozent. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 14,14 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,62 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 29.59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 15.95 Mrd. USD umsetzen können.
Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,68 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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