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15.09.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Verlusten

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 339,17 USD.

Broadcom
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Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 339,17 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 337,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 346,10 USD. Bisher wurden heute 2'709'352 Broadcom-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 31,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 289,98 USD ab. Mit Abgaben von 14,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 29.59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 15.95 Mrd. USD umgesetzt.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 11,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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